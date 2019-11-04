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    Семак: Качество игроков играет определяющую роль

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лейпцигом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Что касается игроков, которые не готовятся, то к тем, кто уже давно отсутствует, недавно присоединился Андрей Лунев. К сожалению.

    Ждем его возвращения. Остальные с большой долей вероятности могут принять участие в игре. Есть микроповреждения.

    Думаю, что и по первому тайму [первого матча] серьезных предпосылок переходить на три центральных защитника не было.

    Соперник немного создавал — один голевой момент был, за исключением удара издали, но там скорее не разобрались наши защитники. Во втором тайме пропустили, скорее, из-за ошибки в общекомандном взаимодействии, нежели из-за тактики.

    Перед вторым пропущенным мячом Осорио уже должен был быть на поле, уже готовился выходить на замену. Но, к сожалению, хороший удар получился у Забитцера из не самой голевой позиции. Стоит отдать должное мастерству бьющего игрока, у которого получился такой шикарный удар.

    В дальнейшем, за исключением последних десяти минут, когда мы стали уже высоко играть, прессинговать и пропустили несколько опасных контратак, в обороне играли более-менее надежно.

    Не переходили [в три центральных защитника], потому что нужно было атаковать и забивать. Не хотелось убирать атакующего футболиста, потому что ждали, что сможем в одном конкретном моменте использовать скорость Азмуна и мастерство.

    Потому что шансов и предпосылок в первом тайме было огромное количество, возможностей для выхода в хорошую атаку. Но мастерства и качественной передачи, к сожалению, не хватило в таких эпизодах.

    Преимущество "РБ Лейпциг" в скорости как-то можно нивелировать, скорее, но компенсировать, конечно, нет. Если игроки быстрее и техничнее, то, конечно, сложно.

    Есть возможности как стараться играть, но по сути, если два игрока выходят в определенных в определенных условиях, то преимущество всегда будет у футболиста, который готов лучше.

    Что в тактике, что в технике, что в быстроте. Поэтому и выбирают стратегию на отдельно взятую игру, чтобы нивелировать сильные стороны соперника.

    Качество игроков играет определяющую роль практически всегда. Бывают исключения, но их не так много.

    Естественно, мы уделяли и будем продолжать уделять стандартам внимание. Это один из методов ведения игры.

    Вы видели, сколько забивалось мячей после стандартов на том же чемпионате мира. Конечно, работали и будем работать», — приводит слова Семака клубная пресс-служба. 0

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