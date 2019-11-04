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    Дзюба: Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса против «Лейпцига»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями перед матчем против «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче (1:2), так как соперник высоко прессингует.

    У нас было много возможностей, мы их разбирали. Можно было отдавать на ход Азмуну. Поэтому мы не провели много потенциально опасных атак.

    Защитники "Лейпцига" не боятся играть один в один. Очень физически крепкие ребята. Не могу сказать, что они прям мифические. Но они очень сильные защитники.

    Не дают принимать мяч, не дают разворачиваться. Нужно как можно быстрее отыгрываться — в одно-два касания. Чтобы они не успевали накрыть.

    "Лейпциг" хорошо играет в центре. Второй их гол просто сумасшедший какой-то. На бумаге у нас есть план.

    Посмотрим, как будет. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса», — цитирует нападающего Sport24.ru. 0

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