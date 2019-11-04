Дзюба: Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса против «Лейпцига»

Нападающий «Зенита»поделился ожиданиями перед матчем противв 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не совсем правильно сыграли впереди в первом матче (1:2), так как соперник высоко прессингует.

У нас было много возможностей, мы их разбирали. Можно было отдавать на ход Азмуну. Поэтому мы не провели много потенциально опасных атак.

Защитники "Лейпцига" не боятся играть один в один. Очень физически крепкие ребята. Не могу сказать, что они прям мифические. Но они очень сильные защитники.

Не дают принимать мяч, не дают разворачиваться. Нужно как можно быстрее отыгрываться — в одно-два касания. Чтобы они не успевали накрыть.

"Лейпциг" хорошо играет в центре. Второй их гол просто сумасшедший какой-то. На бумаге у нас есть план.

Посмотрим, как будет. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса», — цитирует нападающего Sport24.ru. 0