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    «Реал» упустил возможность опередить «Барселону»

    «Реал» — «Бетис»: счет матча 0:0

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    «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» в домашнем матче 12-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 0:0.

    На 9-й минуте Карим Бензема отправил мяч в сетку чужих ворот, однако арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда.

    В дальнейшем «сливочные» владели инициативой, но не реализовали ни один из своих моментов.

    Примера. 12-й тур
    «Реал» — «Бетис» — 0:0 (0:0)
    «Реал»: Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Азар, Каземиро, Родриго (Винисиус Жуниор, 65), Бензема (Йович, 83)«Бетис»: Роблес, Бартра, Эмерсон, Феддаль, Морено (Барраган, 90), Фекир (Гутьеррес, 90), Гуардадо, Сидней, Каналес, Манди, Морон (Иглесиас, 74)Предупреждения: Бартра (11), Каземиро (39), Роблес (64), Феддаль (74), Менди (80), Гуардадо (85)

    В турнирной таблице Примеры «Реал» сравнялся с лидирующей «Барселоной» (22 очков), «Бетис» идет 14-м (13 очков). 0

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