«Реал» — «Бетис»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 0:0.
На 9-й минуте Карим Бензема отправил мяч в сетку чужих ворот, однако арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда.
В дальнейшем «сливочные» владели инициативой, но не реализовали ни один из своих моментов.
Примера. 12-й тур
«Реал» — «Бетис» — 0:0 (0:0)
«Реал»: Куртуа, Варан, Рамос, Карвахаль, Менди, Кроос, Модрич, Азар, Каземиро, Родриго (Винисиус Жуниор, 65), Бензема (Йович, 83)«Бетис»: Роблес, Бартра, Эмерсон, Феддаль, Морено (Барраган, 90), Фекир (Гутьеррес, 90), Гуардадо, Сидней, Каналес, Манди, Морон (Иглесиас, 74)Предупреждения: Бартра (11), Каземиро (39), Роблес (64), Феддаль (74), Менди (80), Гуардадо (85)
В турнирной таблице Примеры «Реал» сравнялся с лидирующей «Барселоной» (22 очков), «Бетис» идет 14-м (13 очков). 0