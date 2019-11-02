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    «Динамо» в меньшинстве ушло от поражения в матче с «Ахматом»

    «Динамо» — «Ахмат»: счет матча — 1:1, обзор голов

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    «Динамо» на «ВТБ Арене» в 15-м туре Российской Премьер-лиги принимало «Ахмат».

    Игроки «Динамо»
    Игроки «Динамо»

    Матч завершился вничью — 1:1.

    Хозяева упустили шанс выйти вперед на 31-й минуте матча — Кирилл Панченко не смог реализовать пенальти. На удар с «точки» среагировал Евгений Городов.

    В то же время «Ахмат» свою возможность во втором тайме реализовал — с пенальти отличился Андрес Понсе, который на силу пробил под перекладину.

    На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку заработал Шарль Каборе.

    Несмотря на это, «Динамо» удалось отыграться. В компенсированное ко второму тайму время гол ударом головой после подачи углового забил Иван Ордец.

    РПЛ. 15-й тур
    «Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:1)
    Голы: Понсе, 43 — с пенальти (0:1). Ордец, 90+3 (1:1)Нереализованный пенальти: Панченко, 31 (вратарь)«Динамо»: Шунин, Ордец, Рыков, Плиев (Нжи, 67), Морозов, Каборе, Нойштедтер (Юсупов, 54), С.Шиманьски, Панченко (Филипп, 54), Рауш, Игбун«Ахмат»: Городов, Мусалов, Семенов, Анхель, Гиголаев, Михаляк, Швец, Исмаэл, Глушаков (Иванов, 63), Бериша (Харин, 20. Митришев, 86), ПонсеПредупреждения: Анхель, 5. Понсе, 9. Ордец, 28. Мусалов, 31. Морозов, 43. Глушаков, 56. Каборе, 56. Игбун, 90+2. Семенов, 90+2Удаление: Каборе, 60 (удар соперника ногой, вторая ж.к.)
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