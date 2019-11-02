«Динамо» — «Ахмат»: счет матча — 1:1, обзор голов

на «ВТБ Арене» в 15-м туре Российской Премьер-лиги принимало

Матч завершился вничью — 1:1.

Хозяева упустили шанс выйти вперед на 31-й минуте матча — Кирилл Панченко не смог реализовать пенальти. На удар с «точки» среагировал Евгений Городов.

В то же время «Ахмат» свою возможность во втором тайме реализовал — с пенальти отличился Андрес Понсе, который на силу пробил под перекладину.

На 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку заработал Шарль Каборе.

Несмотря на это, «Динамо» удалось отыграться. В компенсированное ко второму тайму время гол ударом головой после подачи углового забил Иван Ордец.