Пиоли: Приближаются сложные матчи, но «Милан» должен подойти к ним без страха

Главный тренерпрокомментировал победу надв 10-м туре чемпионата Италии (1:0).

«Победа через страдания может принести нам пользу, в том числе и в матче против "Лацио". Сусо способен на большее, и я рад его тренировать, но мы должны думать как команда. Вы не выигрываете и не проигрываете из-за одного игрока.

СПАЛу было трудно продержаться 90 минут. Во втором тайме они снизили уровень игры, а мы показали большее желание. Приближаются сложные матчи, но мы должны подойти к ним без страха», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» после 10 туров с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч «россонери» проведут 3 ноября против «Лацио» на «Сан-Сиро». 0