Экс-наставник «Милана» может возглавить «Удинезе»

Главный тренерможет быть отправлен в отставку, утверждает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство итальянского клуба раздумывает над увольнением хорватского специалиста после двух разгромных поражений от «Аталанты» (1:7) и «Ромы» (0:4).

Отмечается, что фаворитом на пост нового главного тренера «Удинезе» является бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Гаттузо отклонил предложения от «Дженоа» и «Сампдории».

В настоящее время «Удинезе» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 10 очков. 0