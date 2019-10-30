Гончаренко: Сегодня фортуна нам вернула за «Ференцварош»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над(1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Отметить стоит победу "на флажке" и то, что многие игроки получили игровую практику. Больше мне сегодня сложно что отметить.

Детские ошибки и Дивеева, и Шарлии? Послушайте, это — футбол. Если с "Ференцварошем" у нас было много моментов, чтобы выиграть, здесь было достаточно моментов у наших ворот.

Должно же что-то и нам вернуться. Фортуна сегодня повернулась к нам. Надеюсь, что после таких матчей будет прерываться серия, которая у нас была.

В концовке выпустили основных игроков. Здесь скорее речь идет о том, что лучше выйти и сыграть 30 или 65 минут, чем провести тренировку в таких условиях. Это были осознанные замены, чтобы усилить игру.

И нельзя говорить, что в предыдущие годы мы плохо относились к кубку. Просто мы обходились теми футболистами, которые были у нас в наличии. С той же "Тюменью", например.

Конечно, не хотели доводить дело до дополнительного времени и пенальти. Все понимают, что это дополнительная нагрузка.

Что касается второго тайма: чтобы у тебя было больше сил на концовку, нужно играть умнее, в контроль мяча, не обострять в простых ситуациях, что мы делали.

Влашич вышел на левый фланг атаки. Нам показалось, что у "Уфы" есть пространство в этой зоне, поэтому мы решили его выпустить туда», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0