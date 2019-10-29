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    Орлов: Дзюба будет просить контракт «3+1» с повышением зарплаты

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    Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу нового контракта нападающего Артема Дзюбы с «Зенитом».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Действующее соглашение 31-летнего форварда с «Зенитом» истекает в июне 2020 года.

    «Думаю, Дзюба будет просить контракт "3+1". Если дадут, это будет правильно. Ну и, конечно, с повышением зарплаты.

    Он номер один в России. Почему нет-то? Ну и в "Спартаке" кто-то должен одуматься и сказать: "Тема, ты спартаковец".

    Наверное, эта школа должна гордиться им. Спасибо "Спартаку", что он подготовил для "Зенита" Дзюбу», — сказал Орлов Sport24.

    В текущем сезоне Дзюба принял участие в 14 матчах РПЛ, отличился 9 голами и сделал 8 результативных передач. 0

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