Орлов: Дзюба будет просить контракт «3+1» с повышением зарплаты

Спортивный комментаторподелился мнением по поводу нового контракта нападающего

Действующее соглашение 31-летнего форварда с «Зенитом» истекает в июне 2020 года.

«Думаю, Дзюба будет просить контракт "3+1". Если дадут, это будет правильно. Ну и, конечно, с повышением зарплаты.

Он номер один в России. Почему нет-то? Ну и в "Спартаке" кто-то должен одуматься и сказать: "Тема, ты спартаковец".

Наверное, эта школа должна гордиться им. Спасибо "Спартаку", что он подготовил для "Зенита" Дзюбу», — сказал Орлов Sport24.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 14 матчах РПЛ, отличился 9 голами и сделал 8 результативных передач. 0