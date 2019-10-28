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    Тедеско: «Спартак» — очень амбициозный клуб

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о потенциале игроков своей команды.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Я не сплю по три часа в день. Мы приезжаем в офис в 8 утра, а уходим в 5, 6 или 7 вечера. Сплю я всегда 7 часов — с этим нет никаких проблем. Восстановление очень важно в том числе и для тренера. Хотя даже если у нас много дел, то проходят они с отличным коллективом и в комфортной обстановке. Работать в "Спартаке" — удовольствие.

    У нас много молодых ребят в команде. У них нет такого опыта, как у Хeведеса, Крыховяка, Жоау Мариу. Эти люди выступали за топовые сборные и клубы в самых крутых турнирах. Вместе у них под сотню матчей в Лиге чемпионов за "Ювентус", "ПСЖ", "Интер", "Севилью" и так далее. "Спартак" же пока должен набираться опыта.

    Посмотрите, у нас есть Максименко, Крал, Умяров, Бакаев, Тиль, Понсе, Айртон — всем 19-23 года. Это очень молодая команда, и ребятам нужно время, чтобы прибавить. Но "Спартак" — очень амбициозный клуб, от которого ждут побед практически всегда. В этом и заключается сложность. И если мы стерпим, найдeм нужный баланс, то "Спартак" ещe будет очень сильным», — передает слова Тедеско «Чемпионат».

    Напомним, под руководством Тедеско команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и разгромила «Локомотив» (3:0). 0

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