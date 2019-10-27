Мюллер: Нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи

Форвард мюнхенскойподелился своими мыслями касательно результата матча 9 тура Бундеслиги, в котором команда встречалась с. Напомним, что «мюнхенцы» выиграли 2:1.

«В нашей игре было много позитивного. Дважды в наши ворота назначался пенальти, в остальном мы больше ничего не позволили сопернику. Так что я думаю, что мы показали довольно хорошую игру, но в данный момент нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи. Поэтому у нас хромает реализация. Мы ставили перед собой задачу выйти на первое место. Мы её достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится», — приводятся слова Мюллера в сообщении официального сайта «Баварии». 0