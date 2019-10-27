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    Мюллер: Нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи

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    Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился своими мыслями касательно результата матча 9 тура Бундеслиги, в котором команда встречалась с «Унионом». Напомним, что «мюнхенцы» выиграли 2:1.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    «В нашей игре было много позитивного. Дважды в наши ворота назначался пенальти, в остальном мы больше ничего не позволили сопернику. Так что я думаю, что мы показали довольно хорошую игру, но в данный момент нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи. Поэтому у нас хромает реализация. Мы ставили перед собой задачу выйти на первое место. Мы её достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится», — приводятся слова Мюллера в сообщении официального сайта «Баварии». 0

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