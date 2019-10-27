«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Англиина своем поле победил лондонский— 2:1.

Счет в матче уже на первой минуте открыли гости благодаря голу Гарри Кейна.

На это хозяева ответили двумя точными ударами во втором тайме — отличились Джордан Хендерсон на 52-й минуте и Мохамед Салах, реализовавший пенальти на 75-й минуте.

«Ливерпуль» укрепил лидерство в таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Тоттенхэм» идет одиннадцатым, имея в активе 12 очков.

В следующем туре 2 ноября ливерпульцы сыграют на чужом поле против «Астон Виллы», а «Тоттенхэм» днем позже отправится в гости к «Эвертону».