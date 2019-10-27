«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

«Ливерпуль»
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Счет в матче уже на первой минуте открыли гости благодаря голу Гарри Кейна.
На это хозяева ответили двумя точными ударами во втором тайме — отличились Джордан Хендерсон на 52-й минуте и Мохамед Салах, реализовавший пенальти на 75-й минуте.
«Ливерпуль» укрепил лидерство в таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Тоттенхэм» идет одиннадцатым, имея в активе 12 очков.
В следующем туре 2 ноября ливерпульцы сыграют на чужом поле против «Астон Виллы», а «Тоттенхэм» днем позже отправится в гости к «Эвертону».
АПЛ. 10-й тур
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (0:1)
Голы: Кейн, 1 (0:1). Хендерсон, 52 (1:1). Салах, 75 — с пенальти (2:1)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Вайналдум (Милнер, 77), Салах (Гомес, 85), Роберту Фирмину (Ориги, 90+3), Мане«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье (Лукас Моура, 84), Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Сон Хын Мин, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 63), Эриксен (Ло Сельсо, 88), Алли, КейнПредупреждения: Сиссоко, 36. Роуз, 37. Ловрен, 50. Александр-Арнолд, 64. Ндомбеле, 72. Милнер, 90+1