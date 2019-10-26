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    «Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Лечче»

    «Лечче» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в выездном матче девятого тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Виа Дель Маре», завершилась со счетом 1:1.

    Гонсало Игуаин отправил мяч в чужие ворота уже на 16-й минуте, однако арбитр гол не засчитал после просмотра видеоповтора.

    На 49-й минуте судья вновь обратился к VAR, который в этот раз позволил «Ювентусу» получить право на пенальти. Точный удар с 11-метровой отметки нанес Пауло Дибала.

    Впрочем, спустя всего шесть минут «Лечче» отыгрался, когда пенальти реализовал Марко Манкозу.

    Отметим, что за «старую синьору» не играл форвард Криштиану Роналду, получивший дополнительное время на отдых.

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (23 очка), а «Лечче» — 16-е (8 очков). 0

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