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    Оздоев: Не будешь биться за каждый кусочек поля — не будешь побеждать

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    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказал мнение о матче против «РБ Лейпциг» (1:2) в рамках Лиги чемпионов.

    Магомед Оздоев
    Магомед Оздоев

    «Такой футбол — здесь и проигрываешь, и выигрываешь. Я думаю, что сегодня был интересный матч, особенно второй тайм.

    Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчет некоторые моменты.

    Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной игре мы, дай Бог, выиграем.

    Первый тайм — да, мы играли на выезде, втягивались, затем повели в счете.

    Думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на нас, мы прибывали после первого гола, но затем так получилось, что пропустили какой-то фантастический мяч.

    Потом были моменты, но забить не получилось. На каждый матч мы выходим биться, потому что если ты не будешь биться за каждый кусочек поля, ты не будешь побеждать.

    Ответная игра с "РБ Лейпциг" будет другой, конечно. Потому что на "Газпром Арене" мы играем совсем по-другому. Дома всегда полный стадион, это бодрит и несет вперед», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита». 0

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