ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн«МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
  • 21:48
    • «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в Германии
  • 01:13
    • Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:23
    • Вратарь «Лиона» принес победу «Бенфике» в Лиссабоне
  • 00:12
    • «Валенсия» упустила победу над «Лиллем», Черышев отметился голом
  • 00:06
    • «Барселона» не без труда обыграла «Славию»
    Все новости спорта

    Караваев: У «Зенита» нет права на ошибку

    Футбол Зенит Футбол России Лига чемпионов РБ Лейпциг Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями после поражения от «Лейпцига» в 3-м туре Лиги чемпионов.

    Вячеслав Караваев
    Вячеслав Караваев

    «Естественно, отрицательные эмоции. Проиграли... Тяжело сказать, заслуженно или нет.

    Начало второго тайма получилось ужасным, пропустили два гола. Трудно было вернуться в игру. Пытались создать какие-то моменты, но не получилось.

    Естественно, я собой не доволен. В первую очередь, мы играем в команде, поэтому если команда проиграла, я не могу быть доволен собой.

    Сейчас надо восстановиться, в первую очередь. У "Зенита" нет права на ошибку. Нужно продолжать работать и брать три очка в ближайшем матче», — приводит пресс-служба клуба слова Караваева. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина
  • 20/10/2019 в 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Трабзонспор» — «Краснодар»
  • 1.55
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько раз «Пенс» поразят ворота «молний»?
  • «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Фламенго» — «Гремио»: кто выйдет в финал?
  • «Фламенго» — «Гремио». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • ЦСКА и «Йокерит» не дадут заскучать болельщикам
  • ЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фернандо Торрес Футбол Мир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?От Фернандо Торреса до Неймара 22/10/2019 в 20:480
  • 23:54
    • «Боруссия» уступила «Интеру» в Милане
  • 21:57
    • «Челси» вырвал победу у «Аякса», гол Промеса не был засчитан
  • 21:43
    • УНИКС дома разобрался с «Ховентудом»
    Килиан Мбаппе Футбол Трансферный дайджест. 15-21 октябряКто претендует на главную звезду ПСЖ, сколько «Тоттенхэм» хочет выручить за Эриксена, вернется ли Ибра в Серию А и другие трансферные новости последних дней 21/10/2019 в 20:070
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 00:55
    • Широков: Надо признать — «Зенит» не смог организовать контригру
  • 00:48
    • Караваев: У «Зенита» нет права на ошибку
  • 00:26
    • Оздоев: Не будешь биться за каждый кусочек поля — не будешь побеждать
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября 22/10/2019 в 07:340
  • 21:35
    • Правительство поддержало возврат пива на футбольные стадионы
  • 21:28
    • Черышев начнет в старте «Валенсии» матч с «Лиллем»
  • 21:17
    • «Бенфика» — «Лион»: известны стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие