Караваев: У «Зенита» нет права на ошибку

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями после поражения от «Лейпцига» в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Естественно, отрицательные эмоции. Проиграли... Тяжело сказать, заслуженно или нет.

Начало второго тайма получилось ужасным, пропустили два гола. Трудно было вернуться в игру. Пытались создать какие-то моменты, но не получилось.

Естественно, я собой не доволен. В первую очередь, мы играем в команде, поэтому если команда проиграла, я не могу быть доволен собой.

Сейчас надо восстановиться, в первую очередь. У "Зенита" нет права на ошибку. Нужно продолжать работать и брать три очка в ближайшем матче», — приводит пресс-служба клуба слова Караваева. 0