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    «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»

    «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»: счет матча 5:0

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над сербской «Црвеной Звездой» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

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    Уже на 9-й минуте матча ворота поразил форвард хозяев Гарри Кейн. Ламела со стандарта от флажка выполнил подачу на ближний угол вратарской, куда набежал Кейн и головой подрезал мяч в сетку ворот.

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    На 16-й минуте Ламела от правого края штрафной вырезал передачу к дальней штанге, где сербы не уследили за рывком Сон Хын Мина, который ударом из вратарской направил мяч под перекладину ворот.

    Корейский нападающий оформил дубль на 44-й минуте. Марин в центре поля потерял мяч, что запустило контратаку «шпор».

    Н'Домбеле протащил мяч по центру, далее сделал передачу в штрафную на ход Сону, который оценил позицию вратаря и пробил точно в нижний угол ворот

    На 57-й минуте Орье на правом фланге мяч получил, прошёл до края штрафной «Црвены Звезды» и сделал пас низом в центр, откуда Ламела с разворота с левой пробил в цель.

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    А на 72-й минуте встречи Кейн оформил дубль и установил итоговый счет встречи — 5:0.

    После этой победы команда Маурисио Почеттино укрепилась на второй строчке группы В с 4 очками. У команды из Белграда 3 очка и 3-е место. Ответная встреча состоится 6 ноября. 0

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