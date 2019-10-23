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    Иванович: «Зенит» четко знает, что нужно сделать для победы дома над «Лейпцигом»

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    Капитан «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    Игра 4-го тура пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября.

    «Очень тяжелая игра. Мы хорошо начали, потому что забили. Гол придал нам уверенности. Но во втором тайме пропустили дважды подряд.

    Нам, думаю, не хватает... команды в тяжелые моменты. Уже второй или третий раз быстро пропускаем второй вслед за первым мячом. Над этим надо поработать.

    Стартовые 15 минут второго тайма поменяли всю игру. Это потом мы уже поменяли схему, но проиграли.

    Впереди две подряд домашние встречи в Лиге чемпионов — нам надо готовиться к ним, как к финалам. У нас был хороший шанс в Лейпциге, но продолжаем дальше работать.

    Всегда есть возможность избежать голов. Когда кажется, что все под контролем, мы пропускаем голы.

    Нам надо над этим работать, над концентрацией. Допускаем небольшие ошибки — и пропускаем.

    У нас группа, где все команды равны. У кого будет больше желания выигрывать, те и выйдут в плей-офф.

    В этой группе можно быть и первыми, и последними. Шанс выйти из группы все еще велик, ничего не меняется.

    "Лейпциг" — агрессивная команда. Она высоко прессингует, но при этом позволяет соперникам использовать зоны, через которые можно забить. Мы четко знаем, что нужно сделать для победы дома.

    Мы действуем по ситуации, конечно. Когда стоим сзади и видим, что перед нами нет игрока соперника — пытаемся сокращать дистанцию до ворот. Раки остался один — и забил гол», — приводит слова Ивановича «Спорт-Экспресс». 0

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