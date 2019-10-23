ФНЛ: «Спартак-2» забил 7 мячей «Факелу», победа «Томи», ничья в Красноярске

Состоялось три матча 19-го тура ФНЛ.

«Томь» со счетом 2:0 обыграла «Мордовию», которая потерпела пятое поражение кряду. На 74-й минуте Максим Казанков реализовал пенальти, а в добавленное время забил Роман Мануйлов.

«Томь» (29 очков) — на восьмом месте, «Мордовия» (13 очков) — на 19-м.

«Спартак-2» со счетом 7:2 разгромил «Факел». По три гола у «красно-белых» забили нападающий Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев.

Московская команда (20 очков) поднялась на 12-е место в таблице. У «Факела» 12 очков и 20-е место.

Еще в одном матче «Енисей» сыграл вничью с «Авангардом» — 1:1. Команды обменялись голами Артема Федчука и Михаила Комкова.

«Енисей» (19 очков) идет шестнадцатым, а «Авангард» (21 очко) — двенадцатым. 0