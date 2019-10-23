ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн«МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
  • 17:40
    • Рублев прошел во второй круг на турнире в Вене
  • 17:28
    • «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА
  • 17:13
    • ФНЛ: «Спартак-2» забил 7 мячей «Факелу», победа «Томи», ничья в Красноярске
  • 16:03
    • Гончаренко: ЦСКА не экономит силы в матчах Лиги Европы
  • 15:14
    • Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Адмиралом»
    Все новости спорта

    ФНЛ: «Спартак-2» забил 7 мячей «Факелу», победа «Томи», ничья в Красноярске

    Футбол ФНЛ Футбол России Факел Спартак-2 Мордовия Томь Енисей Авангард Курск Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Состоялось три матча 19-го тура ФНЛ.

    Сильванус Нимели
    Сильванус Нимели

    «Томь» со счетом 2:0 обыграла «Мордовию», которая потерпела пятое поражение кряду. На 74-й минуте Максим Казанков реализовал пенальти, а в добавленное время забил Роман Мануйлов.

    «Томь» (29 очков) — на восьмом месте, «Мордовия» (13 очков) — на 19-м.

    «Спартак-2» со счетом 7:2 разгромил «Факел». По три гола у «красно-белых» забили нападающий Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев.

    Московская команда (20 очков) поднялась на 12-е место в таблице. У «Факела» 12 очков и 20-е место.

    Еще в одном матче «Енисей» сыграл вничью с «Авангардом» — 1:1. Команды обменялись голами Артема Федчука и Михаила Комкова.

    «Енисей» (19 очков) идет шестнадцатым, а «Авангард» (21 очко) — двенадцатым. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине
  • 02:07
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — «Чайка»
  • 1.55
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торедо» не допустит второй осечки подряд?
  • «Торпедо» — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Справится ли «Лейпциг» с неудержимым Дзюбой?
  • «РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Йохан Кройф Арена» готова к празднику голов
  • «Аякс» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фернандо Торрес Футбол Мир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»?От Фернандо Торреса до Неймара Вчера в 20:480
  • 16:35
    • «Барселона» заинтересована в подписании Лаутаро Мартинеса — СМИ
  • 16:18
    • Караваев: Против «РБ Лейпциг» всем тяжело играть
  • 14:50
    • «Амур» выиграл у «Сочи»
    Килиан Мбаппе Футбол Трансферный дайджест. 15-21 октябряКто претендует на главную звезду ПСЖ, сколько «Тоттенхэм» хочет выручить за Эриксена, вернется ли Ибра в Серию А и другие трансферные новости последних дней 21/10/2019 в 20:070
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 18:08
    • «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Краснодаром-2»
  • 14:15
    • Нурмагомедов может провести поединок на стадионе «Зенита»
  • 14:06
    • Оздоев мог перейти в «Вердер»
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября Вчера в 07:340
  • 13:18
    • Тарханов: Информация о моем увольнении — это бред
  • 10:34
    • В США приняли «Закон Родченкова»
  • 10:03
    • В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие