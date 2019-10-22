«Ювентус» (U-19) — «Локомотив» (U-19): счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
«Локомотив»
Счет в матче на 29-й минуте открыли гости — отличился хавбек Максим Петров открыл счет прямым ударом со штрафного, застав голкипера врасплох.
На 77-й минуте капитан команды Илья Петухов удвоил преимущество железнодорожников, реализовав пенальти, назначенный за снос Тимура Сулейманова.
Итальянцы сократили отставание в концовке поединка — отличился защитник Паоло Гоцци Иверу (83).
«Локомотив» набрал 4 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Ювентус» с 6 баллами занимает 1-ю строчку.
В следующем туре командам предстоит еще один матч, который пройдет 6 ноября на домашней арене московского клуба и стартует в 15.00.
Матч основных команд стартует 22 октября в 22.00 мск.
Лига чемпионов УЕФА U19. Группа D
«Ювентус — мол.» — «Локомотив — мол.» — 1:2 (0:1)
Голы: Петров, 29 (0:1). Петухов, 76 — с пенальти (0:2). Гоцци, 83 (1:2)«Ювентус — мол.»: Сиано, Лео, Дрэгушин, Гоцци, Андзолин, Пеннер (Франкофонте, 46), Раноккия (Леоне, 65), Фаджоли (Абу-Техер, 32), De Winter (Да Грака, 61), Петрелли, Сене (Рафаэл Фонсека, 65). «Локомотив — мол.»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ, Петухов, Иосифов, Петров, Черный, Барабошкин (Карев, 72), М.Мухин, СулеймановПредупреждения: Основ, 15. Сулейманов, 43. Сильянов, 52. Петров, 65