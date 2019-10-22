«Ювентус» (U-19) — «Локомотив» (U-19): счет матча 1:2, обзор голов

Московскийодержал гостевую победу над туринским(2:1) в 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Счет в матче на 29-й минуте открыли гости — отличился хавбек Максим Петров открыл счет прямым ударом со штрафного, застав голкипера врасплох.

На 77-й минуте капитан команды Илья Петухов удвоил преимущество железнодорожников, реализовав пенальти, назначенный за снос Тимура Сулейманова.

Итальянцы сократили отставание в концовке поединка — отличился защитник Паоло Гоцци Иверу (83).

«Локомотив» набрал 4 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы D. «Ювентус» с 6 баллами занимает 1-ю строчку.

В следующем туре командам предстоит еще один матч, который пройдет 6 ноября на домашней арене московского клуба и стартует в 15.00.

Матч основных команд стартует 22 октября в 22.00 мск.