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    Черчесов прокомментировал назначение Тедеско в «Спартак»

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Немецкий язык я сейчас знаю лучше, чем немецкий футбол, ведь в Германии сейчас не играют кандидаты в сборную. Поэтому экспертной оценки не дам.

    "Спартак", как, собственно, и другие клубы, решает свои задачи и готовит футболистов для сборной. А кто будет тренировать — молодой или опытный, немец или россиянин, для меня принципиального значения не имеет.

    Пока не планирую лично познакомиться с Тедеско и новым тренером "Динамо" Новиковым. Надо им дать время освоиться в клубах, чтобы было о чем предметно говорить.

    Пока что ситуации в этих командах не самые простые, важны первые матчи и результаты. Пусть все своими глазами увидят, а не моими.

    А когда настанет момент, пообщаемся. Если будет необходимость, помогу, чем смогу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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