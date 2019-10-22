Анчелотти: Хочу видеть свою команду смелой

Главный тренер «Наполи»поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча св 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сезон "Зальцбург" здорово начал и играет на том же уровне, что в прошлом.

Последние матчи доказали, что эта команда может биться за место в плей-офф, так что следующие два матча будут очень важными. И для нас, и для них.

Хочу видеть свою команду смелой. Важно сыграть с напором, отвагой, осмысленностью, желанием играть футбол, используя индивидуальные и командные качества.

Мы можем победить, но для этого надо показать свои лучшие качества. Надо, чтобы форварды сказали свое слово.

Мы спокойны и приехали сюда, чтобы отдать игре все силы. Ирвинг Лосано? Он в порядке и практически наверняка будет готов сыграть завтра», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0