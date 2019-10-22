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    Анчелотти: Хочу видеть свою команду смелой

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    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча с «Зальцбургом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Сезон "Зальцбург" здорово начал и играет на том же уровне, что в прошлом.

    Последние матчи доказали, что эта команда может биться за место в плей-офф, так что следующие два матча будут очень важными. И для нас, и для них.

    Хочу видеть свою команду смелой. Важно сыграть с напором, отвагой, осмысленностью, желанием играть футбол, используя индивидуальные и командные качества.

    Мы можем победить, но для этого надо показать свои лучшие качества. Надо, чтобы форварды сказали свое слово.

    Мы спокойны и приехали сюда, чтобы отдать игре все силы. Ирвинг Лосано? Он в порядке и практически наверняка будет готов сыграть завтра», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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