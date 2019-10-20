«Реал Сосьедад» — «Бетис»: счет матча 3:1, обзор голов

Футболисты «Реал Сосьедада»
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Лоренсо Морон на 12-й минуте вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались спустя десять минут благодаря автоголу Хави Гарсии.
На 36-й минуте Виллиан Жозе принес команде из Сан-Себастьяна минимальный перевес, а победную точку поставил Кристиан Португес на 58-й минуте.
Примера. 9-й тур
«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 — 12 Морон, 1:1 — 22, автогол Хави Гарсия, 2:1 — 36 Виллиан Жозе, 3:1 — 58 Порту«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Мерино, Гевара (Сангальи, 69), Ойарсабаль (Барренечеа, 84), Эдегор, Порту, Виллиан Жозе (Исак, 75)«Бетис»: Роблес, Манди, Бартра, Барраган, Морено (Педраса, 53), Каналес (Гуардадо, 65), Хави Гарсия, Хоакин, Фекир, Морон, Иглесиас (Тельо, 66)Предупреждения: Гевара (28), Хави Гарсия (63), Хоакин (79), Ле Норман (85), Субельдия (86), Эдегор (90+2)
В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» занимает четвертое место (16 очков), а «Бетис» — 18-е (9 очков). 0