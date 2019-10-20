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    «Монако» вырвал победу у «Ренна»

    «Монако» — «Ренн»: счет 3:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    В рамках 10 тура французской Лиги 1 «Монако» и «Ренн» выдали результативный матч. «Монегаски» вырвали победу на последних минутах матча. «Дубль» на счету Бен Йеддера.

    Виссам Бен Йеддер
    Виссам Бен Йеддер

    Уже на 3 минуте Бен Йеддер забил первый мяч, после навесной передачи от Слимани. Спустя 9 минут Юну и Мауасса организовали первый гол гостей.

    На 48 минуте «Ренн» вышел вперед, благодаря удачным действиям Юну, ставшего ассистентом в первом голевом эпизоде команды.

    Через 8 минут в центре поля Фабрегас сыграл на опережение. Перехватив мяч, испанец отдал на ход Слимани, который сравнял счет.

    На третьей добавленной минуте Кейта сделал скидку в штрафной площади на Бен Йеддера, который в одно касание сильно пробивает и дарит «монегаскам» 3 очка.

    «Монако» и «Ренн» имеют по 12 очков, при этом хозяева находятся на 14 позиции, а гости располагаются на две строчки выше.

    Лига 1. 10 тур
    «Монако» — «Ренн»
    Голы: 1:0 — 3 Бен-Йеддер, 1:1 — 12 Мауасса, 1:2 — 48 Юну, 2:2 — 56 Слимани«Монако»: Лекомт, Жемерсон, Бадиашиле, Глик, Агиляр (Хенрихс, 65), Адриен Силва, Бакайоко, Фабрегас, Жил Диаш, Слимани, Бен-Йеддер«Ренн»: Сален, Да Сильва, Ньяньон, Траоре, Мауасса, Гренье, Камавинга, Юну, Буриго, Морель, НьянгПредупреждения: Слимани (54), Камавинга (57), Ньяньон (59)
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