«Монако» — «Ренн»: счет 3:2, обзор голов

В рамках 10 тура французской Лиги 1выдали результативный матч. «Монегаски» вырвали победу на последних минутах матча. «Дубль» на счету

Уже на 3 минуте Бен Йеддер забил первый мяч, после навесной передачи от Слимани. Спустя 9 минут Юну и Мауасса организовали первый гол гостей.

На 48 минуте «Ренн» вышел вперед, благодаря удачным действиям Юну, ставшего ассистентом в первом голевом эпизоде команды.

Через 8 минут в центре поля Фабрегас сыграл на опережение. Перехватив мяч, испанец отдал на ход Слимани, который сравнял счет.

На третьей добавленной минуте Кейта сделал скидку в штрафной площади на Бен Йеддера, который в одно касание сильно пробивает и дарит «монегаскам» 3 очка.

«Монако» и «Ренн» имеют по 12 очков, при этом хозяева находятся на 14 позиции, а гости располагаются на две строчки выше.