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    «Атлетик» упустил победу над «Вальядолидом» из-за автогола

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    В матче 9-го тура испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» — 1:1.

    «Атлетик»
    «Атлетик»

    В составе хозяев отличился на 33-й минуте нападающий Иньяки Уильямс.

    Счет сравнялся, когда защитник команды из Бильбао Иньиго Мартинес на 71-й минуте встречи забил в свои ворота.

    «Атлетик» с 13 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Вальядолид» — 11 баллов и 14-я строчка.

    Примера. 9-й тур
    «Атлетик» — «Вальядолид» — 1:1 (1:0)
    Голы: Иньяки Уильямс, 33 (1:0). Иньиго Мартинес, 71 — в свои ворота (1:1)«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Ларрасабаль, 86), Лопес (Адурис, 77), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Эчеварриа, 66)«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно (Порро, 68), Салису, Фернандес, Мичел, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола (Ануар, 85), Вилья (Де Фрутос, 68)Предупреждения: Салису, 38. Альварес, 58. Фернандес, 76
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