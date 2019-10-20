«Атлетик» упустил победу над «Вальядолидом» из-за автогола

В матче 9-го тура испанской Примерыиз Бильбао на своем поле сыграл вничью с— 1:1.

В составе хозяев отличился на 33-й минуте нападающий Иньяки Уильямс.

Счет сравнялся, когда защитник команды из Бильбао Иньиго Мартинес на 71-й минуте встречи забил в свои ворота.

«Атлетик» с 13 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Вальядолид» — 11 баллов и 14-я строчка.