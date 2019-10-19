«Эвертон» — «Вест Хэм»: счет матча 2:0, обзор голов

Футболисты «Эвертона»
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Встреча, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0).
На 17-й минуте Бернард счет открыл, а в компенсированное ко второму тайму время отличился Гильфи Сигурдссон.
«Эвертон», прервавший четырехматчевую серию поражений, с 10 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (12 баллов) занимает восьмое место.
В следующем туре «Эвертон» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Вест Хэм» примет «Шеффилд Юнайтед».
АПЛ. 9-й тур
Эвертон — Вест Хэм 2:0
Голы: Бернард, 17, Сигурдссон, 90+2«Эвертон»: Пикфорд — Сидибе, Кин, Мина (Холгейт, 90+4), Динь — Гомеш, Дэвис — Уолкотт (Кин, 86), Ивоби (Сигурдссон, 87), Бернард — Ришарлисон«Вест Хэм»: Хименес — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Масуаку — Райс — Андерсон (Ярмоленко, 46), Нобл (Айети, 74), Лансини, Форнальс — Алле. (Уилшир, 63)Предупреждения: Дэвис, Гомеш — Диоп, Райс