«Эвертон» — «Вест Хэм»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче девятого тура английской Премьер-лигипринимал

Встреча, которая прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (1:0).

На 17-й минуте Бернард счет открыл, а в компенсированное ко второму тайму время отличился Гильфи Сигурдссон.

«Эвертон», прервавший четырехматчевую серию поражений, с 10 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (12 баллов) занимает восьмое место.

В следующем туре «Эвертон» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Вест Хэм» примет «Шеффилд Юнайтед».