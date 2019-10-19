«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги победил— 2:0.

«Горожане» открыли счет на 39-й минуте, когда Бернарду Силва исполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, где Габриэл Жезус выиграл борьбу у защитника и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.

Еще через две минуты Рахим Стерлинг получил пас от Бенжамена Менди на левом фланге атаки и тут же забросил мяч за спины защитникам, а Давид Сильва ударом с угла вратарской отправил сферу в сетку.

АПЛ. 9-й тур «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:2) Голы: Габриэл Жезус, 39 (0:1). Сильва, 41 (0:2)«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Томкинс (Данн, 86), ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте, Шлупп (Таунсенд, 56), Миливоевич (Бентеке, 76), Айю, Заа«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Сильва (Стоунс, 80), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне (Фоуден, 90+1), Эрнандес, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл ЖезусПредупреждения: Миливоевич, 13. Стерлинг, 46

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (19 очков), а «Кристал Пэлас» — шестое (14 очков). 0