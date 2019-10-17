Тедеско: Меня немного огорчили травмы ряда игроков

Новый главный тренеррассказал о своих первых впечатлениях от работы в московском клубе.

«Особых сюрпризов не было, но немного огорчили травмы ряда игроков. Самюэль Жиго не тренировался с нами в эти дни. Айртон тоже пропускал последние матчи. Не скажу, что у нас мало футболистов: ряд парней уехали в сборные. Но вот травмы меня удивили.

Посмотрим. Возможно, Жиго и Айртон смогут тренироваться в четверг. Так что, пока я бы не исключал возможности появления этих парней в игре с "Рубином" в Москве», — цитирует Тедеско Sport24.

«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября. 0