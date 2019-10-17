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    Габулов: Я готов продолжить работу на посту президента ФК «Алания»

    Алания Второй дивизион. Юг
    Президент «Алании» Владимир Габулов заявил, что продолжит работать в клубе на своей должности. Ранее появилась информация о том, что он может уйти с поста в связи с увольнением гендиректора Амзора Айларова.

    Владимир Габулов
    Владимир Габулов

    «Дорогие болельщики ФК "Алания"! Хочу прояснить ситуацию вокруг нашего клуба. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы большая дружная команда — игроки, тренерский штаб, руководство и персонал — могли спокойно продолжить работу во благо "Алании", а болельщики — также активно ее поддерживать.

    Создание и развитие клуба — это труд, движение вперед шаг за шагом. За четыре месяца работы мы уже многое сделали, добились первых результатов и важных побед, но предстоит еще больше. Со своей стороны, считаю неправильным в этой ситуации уходить.

    Я готов продолжить работу на посту президента ФК "Алания", о чем уведомил учредителей клуба, и сделать все, что в моих силах, чтобы наш футбольный клуб развивался и процветал. У нас в коллективе нет равнодушных, иначе бы мы никогда не добились такого результата. Спасибо каждому из вас, что всем сердцем болеете за "Аланию"!». 0

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