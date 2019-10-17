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    Опубликовано расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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    На странице турнира Florida Cup в Twitter появилось расписание матчей на январь. Московскому «Спартаку» предстоит два поединка 15 и 18 января.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    В соревновании помимо «красно-белых» примут участие «Атлетико Насьональ», «Коринтианс» и «Палмейрас». 15 января московская команда сразится со вторыми, а 18 января будет проведен матч с третьими.

    Победитель будет определен путем подсчета очков. Та команда, которая наберет больше всего баллов за две встречи, будет объявлена сильнейшей.

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