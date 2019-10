Опубликовано расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

На странице турнира Florida Cup в Twitter появилось расписание матчей на январь. Московскомупредстоит два поединка 15 и 18 января.

В соревновании помимо «красно-белых» примут участие «Атлетико Насьональ», «Коринтианс» и «Палмейрас». 15 января московская команда сразится со вторыми, а 18 января будет проведен матч с третьими.

The Florida Cup 2020 match schedule is here! Mark your calendar and join us in January! 🙌🤩🇺🇸 pic.twitter.com/s8w9vC21Ii