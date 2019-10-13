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    Джеррард: «Ливерпуль» может обыграть любую команду в мире

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Календарь АПЛ
    Легенда и бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился своими эмоциями от игры команды в прошлом и текущем сезоне. В своем интервью Daily Mail британец высоко оценил мастерство Юргена Клоппа.

    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард

    «Каждый день скучаю по "Ливерпулю". Скучаю по времени, когда представлял этот клуб. Скучаю по "Мелвуду", нашей тренировочной базе, и шуткам игроков.

    Сейчас "Ливерпуль" играет невероятно. Клопп выстроил клуб согласно своей философии. Я испытываю наслаждение, когда смотрю матчи команды. Нынешний "Ливерпуль" может обыграть любую команду в мире, будь то чемпионат страны или Лига чемпионов. Теперь я всегда считаю "Ливерпуль" фаворитом любой игры.

    Фанаты должны быть довольны тем, что "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице. Но, думаю, Клопп понимает, что нужно выдавать максимум в каждой игре», — сказал Джеррард в своем интервью. 0

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