Джеррард: «Ливерпуль» может обыграть любую команду в мире

Легенда и бывший капитанподелился своими эмоциями от игры команды в прошлом и текущем сезоне. В своем интервью Daily Mail британец высоко оценил мастерство Юргена Клоппа.

«Каждый день скучаю по "Ливерпулю". Скучаю по времени, когда представлял этот клуб. Скучаю по "Мелвуду", нашей тренировочной базе, и шуткам игроков.

Сейчас "Ливерпуль" играет невероятно. Клопп выстроил клуб согласно своей философии. Я испытываю наслаждение, когда смотрю матчи команды. Нынешний "Ливерпуль" может обыграть любую команду в мире, будь то чемпионат страны или Лига чемпионов. Теперь я всегда считаю "Ливерпуль" фаворитом любой игры.

Фанаты должны быть довольны тем, что "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице. Но, думаю, Клопп понимает, что нужно выдавать максимум в каждой игре», — сказал Джеррард в своем интервью. 0