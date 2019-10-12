Лихтенштейн — Армения. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2019)

Составы команд:
«Лихтенштейн»: Benjamin Buechel, Maximilian Goppel, Андреас Малин, Даниэль Кауфман, Мартин Бюхель, Николас Хаслер, Ливио Мейер, Микеле Польверино, Мартин Рекстайнер, Робин Губзер, Деннис Саланович.
«Армения»: Арам Айрапетян, Айк Ишханян, Вараздат Ароян, Арман Оганесян, Оганес Амбарцумян, Румян Овсепян, Marcos Pineiro Pizzelli, Геворг Казарян, Тигран Барсегян, Sargis Adamyan, Александр Карапетян.
Предыдущий матч соперников: «Армения» — «Лихтенштейн» 3:0 (полная статистика встреч).
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