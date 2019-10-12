Норвегия — Испания: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча группы F, которая прошла в Осло, завершилась со счетом 1:1
«Фурия роха» вышла вперед на 47-й минуте, когда точный удар в нижний угол метров с двадцати нанес Сауль.
Норвежцы отыгрались благодаря пенальти, который на второй компенсированной арбитром минуте ко второму тайму реализовал Джошуа Кинг.
В еще одном поединке Швеция на выезде разгромила Мальту – 4:0.
Дубль оформил Себастьян Ларссон, реализовавший пенальти на 58-й и 71-й минутах. На 11-й минуте отличился Маркус Даниэльссон. Автоголом отметился Андре Агиус на 66-й минуте.
Группа F
1. Испания — 19 очков (7 матчей)
2. Швеция — 14 (7)
3. Румыния — 13 (7)
4. Норвегия — 10 (7)
5. Мальта — 3 (7)
6. Фарерские острова — 0 (7) 0