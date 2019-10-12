Норвегия — Испания: счет матча 1:1, обзор голов

Сборнаясыграла вничью с командойв матче квалификации Евро-2020.

Встреча группы F, которая прошла в Осло, завершилась со счетом 1:1

«Фурия роха» вышла вперед на 47-й минуте, когда точный удар в нижний угол метров с двадцати нанес Сауль.

Норвежцы отыгрались благодаря пенальти, который на второй компенсированной арбитром минуте ко второму тайму реализовал Джошуа Кинг.

В еще одном поединке Швеция на выезде разгромила Мальту – 4:0.

Дубль оформил Себастьян Ларссон, реализовавший пенальти на 58-й и 71-й минутах. На 11-й минуте отличился Маркус Даниэльссон. Автоголом отметился Андре Агиус на 66-й минуте.

Группа F

1. Испания — 19 очков (7 матчей)

2. Швеция — 14 (7)

3. Румыния — 13 (7)

4. Норвегия — 10 (7)

5. Мальта — 3 (7)

6. Фарерские острова — 0 (7) 0