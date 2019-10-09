Мбаппе не поможет сборной Франции в октябрьских матчах отбора Евро-2020

Нападающийиз-за травмы не сыграет за сборную Франции в октябрьских матчах отбора Евро-2020, сообщает пресс-служба «трехцветных».

По информации источника, у игрока было диагностировано повреждение бедра, полученное в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (1:0).

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не рисковать здоровьем Мбаппе и отпустил его в расположение ПСЖ. Вместо него в национальную команду вызван форвард менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа.

В ближайших матчах отбора на Евро-2020 французы сыграют с Исландией (11 октября) и Турцией (14 октября).

Франция после шести туров набрала 15 очков, расположившись на втором месте в отборочной группе Н. 0