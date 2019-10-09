Черчесов: В нашей группе все впереди

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу со, а также турнирную ситуацию в отборе на Евро-2020.

«В нашей группе все впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, мы готовимся к хорошему ответственному матчу», — сказал Черчесов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

«До "Лужников" ехать далеко, поэтому решили провести предыгровую тренировку в Новогорске. Тем более, с "Лужниками" мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге поломает любые планы», — добавил тренер.

Матч Россия — Шотландия пройдет 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. 0