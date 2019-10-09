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    Черчесов: В нашей группе все впереди

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящую встречу со сборной Шотландии, а также турнирную ситуацию в отборе на Евро-2020.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «В нашей группе все впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, мы готовимся к хорошему ответственному матчу», — сказал Черчесов, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

    «До "Лужников" ехать далеко, поэтому решили провести предыгровую тренировку в Новогорске. Тем более, с "Лужниками" мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге поломает любые планы», — добавил тренер.

    Матч Россия — Шотландия пройдет 10 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. 0

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