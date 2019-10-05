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    «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Алавесом»

    Примера Футбол Испании Валенсия Алавес Календарь Примеры
    В матче 8-го тура испанской Примеры «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Алавесом» со счетом 2:1.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    Победу хозяевам принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, который реализовал пенальти на 83-й минуте встречи.

    Единственный мяч гостей забил Перес Лукас.

    Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев провел на поле почти весь матч, не отметившись результативными действиями.

    Эта победа позволила «Валенсии» подняться на 8-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 12 очков. «Алавес» — 15-й (8).

    В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Атлетико», «Алавес» на своем поле примет «Сельту».

    Примера. 8-й тур
    «Валенсия» — «Алавес» — 2:1 (1:0)
    Голы: Гомес, 27 (1:0). Парехо, 83 — с пенальти (2:0). Лукас, 89 (2:1)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Родриго (Вальехо, 59), Черышев (Собрино, 90+2), Гомес, Торрес (Диакаби, 70)«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли (Сайнс, 84), Ксимо Наварро (Алейш Видаль, 73), Дуарте, Томас Пина (Понс, 21), Гарсия, Хоселу, Лукас, Берк, РиохаПредупреждения: Васс, 14. Дуарте, 15. Гарсия, 15. Сивера, 82
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