«Валенсия» одержала домашнюю победу над «Алавесом»

«Валенсия»
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Победу хозяевам принесли голы Максимилиано Гомеса и Даниэля Парехо, который реализовал пенальти на 83-й минуте встречи.
Единственный мяч гостей забил Перес Лукас.
Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев провел на поле почти весь матч, не отметившись результативными действиями.
Эта победа позволила «Валенсии» подняться на 8-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 12 очков. «Алавес» — 15-й (8).
В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Атлетико», «Алавес» на своем поле примет «Сельту».
Примера. 8-й тур
«Валенсия» — «Алавес» — 2:1 (1:0)
Голы: Гомес, 27 (1:0). Парехо, 83 — с пенальти (2:0). Лукас, 89 (2:1)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Родриго (Вальехо, 59), Черышев (Собрино, 90+2), Гомес, Торрес (Диакаби, 70)«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли (Сайнс, 84), Ксимо Наварро (Алейш Видаль, 73), Дуарте, Томас Пина (Понс, 21), Гарсия, Хоселу, Лукас, Берк, РиохаПредупреждения: Васс, 14. Дуарте, 15. Гарсия, 15. Сивера, 82