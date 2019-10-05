«Осасуна» обыграла «Вильярреал»

У хозяев голы на свой счет записали Факундо Ронкалья и Луис Авила. В составе гостей отличился Пау Торрес.
После этого матча клуб из Памплоны поднялся на 9-е место в таблице чемпионата (11 очков). «Вильярреал» идет на 11-м месте (11).
Примера. 8-й тур
«Осасуна» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)
Голы: Пау Торрес, 5 (0:1). Ронкалья, 46 (1:1). Авила, 79 (2:1)«Осасуна»: Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Мерида, Ойер (Монкайола, 83), Торрес, Гарсия (Брашанац, 85), Лопес (Ибаньес, 74), Авила«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Тригерос, 86), Замбо (Бакка, 82), Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 68), ЧиквуэзеПредупреждения: Видаль, 13. Альбиоль, 67. Ойер, 70. Бакка, 90+3