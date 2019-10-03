Оздоев: «Зенит» на сто процентов выполнил план на игру с «Бенфикой»

Полузащитник «Зенита»поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против(3:1).

«У нас был план, который нам тренерский штаб сказал. Подсказал слабые места.

Считаю, что выполнили все на сто процентов все. Это была очень хорошая игра. Думаю, болельщикам понравилось. Главное три очка взяли.

Момент с первым голом? Я понял что нужно использовать такой шанс. Тренерский штаб предупреждал, что у их игроки часто идут в дриблинг в центре поля. Получилось, то что и подсказывали.

Мы спокойны были, честно сказать, были уверены, что выиграем. Дома и в любой игре нельзя выходить с другим настроем.

Да, "Бенфика" начала чуть-чуть прессинговать. Не знаю, как со стороны казалось, но мы контролировали ход матча», — рассказал Оздоев в эфире «Матч ТВ». 0