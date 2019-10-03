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    Кучаев: Я бы не сказал, что испанцы фавориты нашей группы

    Лига Европы ЦСКА Эспаньол Календарь Лиги Европы
    Константин Кучаев, являющийся полузащитником московского ЦСКА, считает, что «Эспаньол» не является фаворитом в своей группе. Об этом он сообщил пресс-службе клуба.

    Футболисты ЦСКА
    Футболисты ЦСКА

    «Испанские команды — это контроль мяча. Все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело. Действительно, нужно чётко разобрать, как действует "Эспаньол", чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы — явный фаворит в нашей группе. "Лудогорец" и "Ференцварош", как все убедились, тоже хороши», — приводит слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.

    Также хавбек «армейцев» отметил, что не испытывает сильных проблем после ряда травм на правом колене.

    «Бывают разные моменты, но колено адаптируется к нагрузкам, с каждым днём чувствует себя лучше и лучше. В принципе, все нормально. Мои ноги становятся "одинаковыми", я не ощущаю разницы между ними, а это самое главное», — считает Кучаев.

    Матч между ЦСКА и «Эспаньолом» состоится сегодня. Начало в 19:55 по мск. 0

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