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    «Вулверхэмптон» вырвал победу у «Бешикташа»

    «Бешикташ» — «Вулверхэмптон»: счет 0:1, обзор гола

    Лига Европы Брага Португалия Бешикташ Вулверхэмптон Футбол Англии Календарь Лиги Европы
    «Вулверхэмптон» нанес поражение «Бешикташу» в выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Конор Коди
    Конор Коди

    Встреча группы K, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Волки» забили победный мяч на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму, когда Рубен Невеш сделал своевременный заброс в чужую штрафную площадь, где Вийи Боли принял мяч, а вторым касанием отправил его в сетку.

    В еще одном матче этой группы «Брага» на своем поле сыграла вничью с братиславским «Слованом» — 2:2.

    На 31-й минуте Бруно Виллемен вывел хозяев вперед, но незадолго до перерыва Андраж Шпорар восстановил паритет.

    На 63-й минуте Вендерсон Галено вернул португальцам минимальный перевес. Впрочем, автогол Виллемена на 87-й минуте помог словакам избежать поражения.

    Группа K

    1. «Слован» — 4 очка
    2. «Брага» — 4
    3. «Вулверхэмптон» — 3
    4. «Бешикташ» — 0 0

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