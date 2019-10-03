«Бешикташ» — «Вулверхэмптон»: счет 0:1, обзор гола

Встреча группы K, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Волки» забили победный мяч на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму, когда Рубен Невеш сделал своевременный заброс в чужую штрафную площадь, где Вийи Боли принял мяч, а вторым касанием отправил его в сетку.
В еще одном матче этой группы «Брага» на своем поле сыграла вничью с братиславским «Слованом» — 2:2.
На 31-й минуте Бруно Виллемен вывел хозяев вперед, но незадолго до перерыва Андраж Шпорар восстановил паритет.
На 63-й минуте Вендерсон Галено вернул португальцам минимальный перевес. Впрочем, автогол Виллемена на 87-й минуте помог словакам избежать поражения.
Группа K
1. «Слован» — 4 очка
2. «Брага» — 4
3. «Вулверхэмптон» — 3
4. «Бешикташ» — 0 0