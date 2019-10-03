«Бешикташ» — «Вулверхэмптон»: счет 0:1, обзор гола

нанес поражениев выездном матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы K, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Волки» забили победный мяч на третьей компенсированной арбитром минуте ко второму тайму, когда Рубен Невеш сделал своевременный заброс в чужую штрафную площадь, где Вийи Боли принял мяч, а вторым касанием отправил его в сетку.

В еще одном матче этой группы «Брага» на своем поле сыграла вничью с братиславским «Слованом» — 2:2.

На 31-й минуте Бруно Виллемен вывел хозяев вперед, но незадолго до перерыва Андраж Шпорар восстановил паритет.

На 63-й минуте Вендерсон Галено вернул португальцам минимальный перевес. Впрочем, автогол Виллемена на 87-й минуте помог словакам избежать поражения.

Группа K

1. «Слован» — 4 очка

2. «Брага» — 4

3. «Вулверхэмптон» — 3

4. «Бешикташ» — 0 0