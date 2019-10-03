«Арсенал» — «Стандард»: счет матча 4:0, обзор голов

Джозеф Уиллок
globallookpress.com
Уже на 13-й минуте «канониры» вышли вперед, когда Габриэл Мартинелли головой на ближней штанге замкнул навесную передачу Кирана Тирни.
Спустя всего три минуты Мартинелли оформил дубль, точно пробив в дальний угол с пределов чужой штрафной площади.
На 22-й минуте дело до разгрома довел Джозеф Уиллок, удачно подобравший мяч около чужих ворот после рикошета.
Победную точку на 57-й минуте поставил Даниель Себальос, вколотивший мяч в сетку после передачи Мартинелли.
В еще одном матче этой группы «Витория» на своем поле уступила «Айнтрахту» — 0:1. Единственный гол на 36-й минуте забил Эван Н'Дика.
Группа F
1. «Арсенал» — 6 очков
2. «Стандард» — 3
3. «Айнтрахт» — 3
4. «Витория» — 0 0