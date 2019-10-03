«Арсенал» — «Стандард»: счет матча 4:0, обзор голов

В матче второго тура группового этапа Лиги Европына своем поле разгромил— 4:0.

Уже на 13-й минуте «канониры» вышли вперед, когда Габриэл Мартинелли головой на ближней штанге замкнул навесную передачу Кирана Тирни.

Спустя всего три минуты Мартинелли оформил дубль, точно пробив в дальний угол с пределов чужой штрафной площади.

На 22-й минуте дело до разгрома довел Джозеф Уиллок, удачно подобравший мяч около чужих ворот после рикошета.

Победную точку на 57-й минуте поставил Даниель Себальос, вколотивший мяч в сетку после передачи Мартинелли.

В еще одном матче этой группы «Витория» на своем поле уступила «Айнтрахту» — 0:1. Единственный гол на 36-й минуте забил Эван Н'Дика.

Группа F

1. «Арсенал» — 6 очков

2. «Стандард» — 3

3. «Айнтрахт» — 3

4. «Витория» — 0 0