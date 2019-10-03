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    Гончаренко: Иногда тяжело принять результат, но надо

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Эспаньола» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы (0:2).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Иногда тяжело принять результат, но надо. Надо идти вперед, даже когда некуда. Иногда большие усилия приносят маленькие плоды. Вы меня можете бить этим, но через такое надо пройти.

    Когда ты имеешь преимущество в еврокубках, ситуация на тоненького. Иногда нам стоит играть более умно, но делать это мы сможем, когда пройдем через это.

    В современном футболе результат зависит от одного единоборства, одной передачи, одного удара. Иногда от этого зависит победишь ты или проиграешь.

    Я же говорил, что будет другая игра, которая будет отличаться от матчей в чемпионате России. Я говорил, что мы научились дожимать в чемпионате.

    А здесь есть один момент, который может решить матч. У нас не хватает хладнокровия в этих ситуациях.

    Ключевое единоборство? Оно на поверхности. Но если я буду называть, будет казаться, что я кого-то виню одного.

    Но если говорить о Гогуа, то у него в карьере есть и взлеты, и падения. После того, как он перешел из "Тамбова", прошло не так много времени.

    Проблема даже не в ошибке, а в том, что он начал играть значительно глубже, нежели Дивеев. Но это не критика, он просто не до конца понимает нашу игру в защите.

    Не стоит обращать внимания на то, на каком месте находится "Эспаньол". Абсолютно неуместно об этом говорить. У них все матчи были такие, как сегодня», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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