Зырянов: Мы были объективно слабее «Бенфики»

Старший тренер молодежной команды «Зенита»поделился впечатлениями после поражения от(1:7) в Юношеской лиге УЕФА.

«Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная.

Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты "Бенфики" готовятся, потому что в этом матче мы проиграли во всех компонентах.

Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве.

Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что быстрая обученная команда.

Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это нехватка таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников.

Я ребятам сказал, что мы были объективно слабее», — сказал Зырянов ТАСС.

После двух туров команда Константина Зырянова занимает последнее место в турнирной таблице группы G, имея в активе 0 очков. «Бенфика» поднялась на первую строчку. 0