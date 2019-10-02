«Валенсия» — «Аякс»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании.

Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Габриэл, Гонсалу Гедеш, Парехо, Коклен, Васс, Родриго, Торрес, Гомес, Гарай.

«Аякс»: Онана, Велтман, Альварес, ван де Бек, Тадич, Промес, Блинд, Мартинес, Зиех, Дест, Тальфико.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аяксу». Коэффициент на его победу — 2.59, на ничью — 3.82, тогда как на успех «Валенсии» — 2.75.

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