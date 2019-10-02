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    Роналду стал рекордсменом по количеству побед в ЛЧ

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    «Ювентус» дома выиграл у «Байера» (3:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут и забил один из голов. Для португальского форварда эта победа стала 102-й в рамках турнира и позволила ему установить рекорд по этому показателю.

    Роналду обошел голкипера «Порту» Икера Касильяса (101 победа) и бывшего полузащитника «Барселоны» Хави (91 победа).

    Нападающий «Ювентуса» также повторил рекорд экс-форварда «Реала» Рауля по количеству соперников, которым он забивал в Лиге чемпионов. Это 33-я команда, которой Криштиану забивал в ЛЧ. 0

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