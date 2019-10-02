«Ливерпуль» — «Зальцбург»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Ред Булл Зальцбургом» со счетом 4:3.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Садио Мане взял игру на себя на левом фланге атаки после паса от Робертсона. Уверенно ушел Садио от соперника, обыгрался в стеночку с Фирмино уже в чужой штрафной и точно низом пробил в сетку ворот.

На 25-й минуте Хендерсон отдал пас на правый фланг атаки, откуда Александер-Арнольд прострелил низом на ближнюю штангу ворот гостей, где удачно подключившийся к атаке Робертсон ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Счет стал крупным на 36-й минуте. Робертсон отпасовал вперед по левому флангу атаки на Мане и тот исполнил подачу во вратарскую, где с первым ударом головой от Фирмино справился голкипер, но на добивание успел Мохамед Салах.

Спустя три минуты «Зальбург» отквитал один мяч. Хван Хи Чан мастерски убрал с пути ван Дейка на левом краю чужой штрафной и мощно пробил мимо Адриана точно в цель.

На 56-й минуте гости сократили оставание до минимума. Хван прошел вперед по левому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, где здорово слета пробил Такуми Минамино в дальний угол ворот Адриана.

А на 61-й минуте счет сравнялся. Минамино получил пас на правом краю чужой штрафной и здорово прострелил низом из-под ван Дейка во вратарскую «Ливерпуля», где Эрлинг Холанн ударом в касание поразил уже фактически пустые ворота.

Победу «Ливерпулю» принес гол на 69-й минуте. Фабиньо оказался первым на подборе у чужой штрафной и легко навесил вперед на Фирмино. Бразилец здорово головой сбросил мяч на Салаха и тот уверенным ударом из центра штрафной отправил мяч точно в цель.

В другом матче группы Е ранее бельгийский «Генк» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» — 0:0.

Группа Е: 1. «Наполи» — 4 очка, 2. «Зальцбург» — 3, 3. «Ливерпуль» — 3, 4. «Генк» — 1.

В 3-м туре 23 октября «Зальцбург» примет «Наполи», а «Генк» — «Ливерпуль».