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    Семак: Должны отдать все силы на поле и сыграть с «Бенфикой» как можно лучше

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой» в рамках Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Не могу сказать, что "Бенфика" злоупотребляет контролем мяча. Команда старается атаковать быстро — и флангами, и длинными передачами.

    Не думаю, что это основное качество команды. В целом, команда хорошая, есть молодые и очень талантливые футболисты. Будет сложно, но мы готовы.

    Как и сказал Бранислав Иванович, это праздник, мы все долго ждали этого матча. Должны отдать все силы на поле и сыграть как можно лучше.

    Игру команды определяют исполнители. Понятно, что "Бенфика" всегда является одним из лидеров португальского футбола.

    Команда — с огромной историей, что уже говорил о доминировании и стремлении быть лучшим. Это видно по игре и результатам команды. Нас ждет интересный матч.

    Что касается игроков "Бенфики", то и Силва, и Пицци, и нападающие, и центральные полузащитники — практически все хорошо оснащены технически, что отличает большинство португальских команд.

    Скорость работы с мячом, техника, интенсивность — опасности стоит ждать практически ото всех. Должны вносить коррективы, но я бы не стал говорить, что самые опасные — фланги.

    Есть ряд атакующих моментов, на которые нужно обратить особое внимание. Алмейда, по нашей информации, выбыл из строя. Есть футболисты, которые его заменят», — приводит слова Семака клубная пресс-служба. 0

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