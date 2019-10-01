«Локомотив» драматично уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

«Локомотив» U-19 — «Атлетико» U-19
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«Железнодорожники» потерпели поражение со счетом 2:3.
В концовке матча «Локо» за две минуты сумел отыграть два мяча усилиями Германа Основа и Никиты Хлынова, однако на второй компенсированной минуте пропустил мяч, который стал решающим.
Напомним, в первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Байером» (2:2).
Юношеская лига УЕФА. Группа D
«Локомотив» U-19 — «Атлетико» U-19 — 2:3 (0:1)
Голы: Тегуйя, 45+1 (0:1). Рикельме, 68 (0:2). Основ, 89 (1:2). Хлынов, 90 (2:2). Рикельме, 90+2 (2:3)«Локомотив» U-19: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Основ, Петухов (Черняков, 77), Петров, Черный, Иосифов (Карев, 20), М.Мухин, Барабошкин, Сулейманов (Хлынов, 68)Предупреждения: Основ, 45+3. Петров, 66. Хлынов, 86