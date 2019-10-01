«Локомотив» драматично уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

В рамках второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФАU-19 в Москве принимал сверстников из

«Железнодорожники» потерпели поражение со счетом 2:3.

В концовке матча «Локо» за две минуты сумел отыграть два мяча усилиями Германа Основа и Никиты Хлынова, однако на второй компенсированной минуте пропустил мяч, который стал решающим.

Напомним, в первом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Байером» (2:2).