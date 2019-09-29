«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 5:3, обзор голов

В составе победителей хет-трик оформил Денис Ткачук, еще по голу забили Игорь Горбунов и Камиль Муллин.
За хабаровчан отличились дубль на свой счет записал Адлан Кацаев, еще один гол забил Владислав Брагин.
После этого тура «Ротор» поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ, набрав 28 очков. Хабаровчане — на 6-м месте (24 очка).
ФНЛ. 15-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «СКА-Хабаровск» — 5:3 (4:3)
Голы: Ткачук, 11 (1:0). Горбунов, 13 (2:0). Ткачук, 15 (3:0). Кацаев, 22 (3:1). Муллин, 31 (4:1). Кацаев, 36 (4:2). Брагин, 45 (4:3). Ткачук, 75 (5:3)«Ротор»: Нестеренко, Ненахов, Хомуха, Удалый, Ткачук (Николаев, 89), Горбунов (Евсеев, 73), Султонов, Попов, Фатуллаев, Песегов, Муллин«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко, Шляков, Суслов (Труфанов, 90+1), Зайцев (Кацаев, 20), Асани (Эльмурзаев, 21), Оанча (Сато, 66), Камилов, Малеев, Базелюк, Брагин (Матвийчук, 85)Предупреждения: Песегов, 44. Хомуха, 65. Шляков, 85. Ткачук, 89