«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 5:3, обзор голов

Волгоградскийобыграл(5:3) в домашнем матче 15-го тура первенства ФНЛ.

В составе победителей хет-трик оформил Денис Ткачук, еще по голу забили Игорь Горбунов и Камиль Муллин.

За хабаровчан отличились дубль на свой счет записал Адлан Кацаев, еще один гол забил Владислав Брагин.

После этого тура «Ротор» поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ, набрав 28 очков. Хабаровчане — на 6-м месте (24 очка).