Левашов: Если есть ВАР, зачем тогда судьи?

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов поделился впечатлениями после поражения в матче 11-го тура чемпионата России от «Краснодара» (0:2).

«Пенальти на Ари? Раз судья не стал смотреть ВАР в этом моменте, значит, был уверен, что это пенальти.

Я скептически отношусь к ВАР. Если эта система есть, зачем тогда вообще наличие судьи. Может, дань традициям. Зрелищность футбола чуть теряется.

Неоднозначный момент. После игры посмотрели... мастерство нападающего сыграло свою роль. Хорошо развернул мяч и подставился под ногу отставленную. Он и сам, наверное, ее не видел. Контакт был, это очевидно.

Конечно, знали, что именно Ари будет бить пенальти и готовились к этому. Мы просматриваем все стандартные моменты у команд-соперников. По Ари в том числе.

Момент со штрафным Шапи? Чаще всего он бьет через стенку. Но этот удар я успел увидеть, он у Шапи не очень хорошо получился.

Конечно, когда дают расстрелять, добить, будут претензии к защитникам. Но я для того в воротах и нахожусь, чтобы подстраховать такие моменты. В первый раз получилось, во второй — нет.

Проклятие у "Арсенала", что он не может забить в Краснодаре и победить? Да, такие мысли сейчас всех нас посещают. Мы создали хорошие моменты. На 1-2 гола точно наиграли.

В последние минуты мы очень хорошо играли. Но это просто футбол, я не думаю, что это какое-то проклятие», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0