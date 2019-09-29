Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»

В матче 7-го тура чемпионата Англиина своем поле крупно обыграл— 5:0.

У победителей дубль оформил Джейми Варди, еще по одному разу отличились Рикарду Перейра и Вилфред Ндиди.

Кроме того, в середине второго тайма мяч в свои ворота отправил защитник гостей Пол Дамметт.

В конце первой половины был удален футболист «сорок» Исаак Хайден.

Эта победа позволила «Лестеру» набрать 14 очков и переместиться на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 5 очками занимает 19-ю строчку.

В следующем туре «лисы» отправятся в гости к «Ливерпулю», а команда Стива Брюса на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».