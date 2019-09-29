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    Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Ньюкасл Календарь АПЛ
    В матче 7-го тура чемпионата Англии «Лестер» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» — 5:0.

    «Лестер»
    «Лестер»

    У победителей дубль оформил Джейми Варди, еще по одному разу отличились Рикарду Перейра и Вилфред Ндиди.

    Кроме того, в середине второго тайма мяч в свои ворота отправил защитник гостей Пол Дамметт.

    В конце первой половины был удален футболист «сорок» Исаак Хайден.

    Эта победа позволила «Лестеру» набрать 14 очков и переместиться на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 5 очками занимает 19-ю строчку.

    В следующем туре «лисы» отправятся в гости к «Ливерпулю», а команда Стива Брюса на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

    АПЛ. 7-й тур
    «Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед» — 5:0 (1:0)
    Голы: Рикарду Перейра, 16 (1:0). Варди, 54 (2:0). Дамметт, 57 — в свои ворота (3:0). Варди, 64 (4:0). Ндиди, 90 (5:0)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Чудхури, 79), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 58), Варди, Перес (Грэй, 84)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Крафт, Дамметт, Ласкеллес, Хэйден, Альмирон (Йедлин, 74), Лонгстафф, Атсу, Муто (Ки Сон Ен, 45), Жоэлинтон (Кэрролл, 63)Предупреждения: Варди, 24. Шер, 88Удаление: Хэйден, 43
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