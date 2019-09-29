«Лечче» — «Рома»: счет матча 0:1, обзор гола

Футболисты «Ромы»
asroma.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Виа Дель Маре», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Волки» забили победный гол на 56-й минуте, когда Эдин Джеко головой замкнул навесную передачу Генриха Мхитаряна.
На 80-й минуте римляне были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество, но Алесандар Коларов не сумел забить с пенальти.
В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (11 очков), а «Лечче» — 15-е (6 очков).
Другие результаты:
«Лацио» — «Дженоа» — 4:0
«Удинезе» — «Болонья» — 1:0 0