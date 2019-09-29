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    Гол Джеко принес «Роме» победу над «Лечче»

    «Лечче» — «Рома»: счет матча 0:1, обзор гола

    Серия A Футбол Италии Лечче Рома Лацио Дженоа Удинезе Болонья Календарь Серии А
    «Рома» нанесла поражение «Лечче» в выездном матче шестого тура итальянской Серии А.

    Футболисты «Ромы»
    Футболисты «Ромы»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Виа Дель Маре», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Волки» забили победный гол на 56-й минуте, когда Эдин Джеко головой замкнул навесную передачу Генриха Мхитаряна.

    На 80-й минуте римляне были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество, но Алесандар Коларов не сумел забить с пенальти.

    В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (11 очков), а «Лечче» — 15-е (6 очков).

    Другие результаты:

    «Лацио» — «Дженоа» — 4:0
    «Удинезе» — «Болонья» — 1:0 0

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